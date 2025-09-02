Alain Delon, il figlio minore avvia un’azione legale per annullare il testamento dell’attore

(Adnkronos) – Il figlio minore della leggenda del cinema Alain Delon sta cercando di annullare il testamento finale del padre, stando a quanto riferisce l’esecutore testamentario. Alain-Fabien Delon ha avviato un’azione legale per far invalidare il testamento, con una prima udienza fissata per marzo 2026, ritenendolo troppo sbilanciato a favore dell'unica figlia e minore dei figli di Alain Delon, Anouchka Delon, ha riferito l’avvocato Christophe Ayela, uno dei tre esecutori del testamento. La mossa riaccende un'aspra disputa familiare a poco più di un anno dalla morte dell'icona dello schermo. Prima della sua morte, avvenuta nell’agosto del 2024, i tre figli di Delon avevano ingaggiato una battaglia pubblica sui media e in tribunale per via delle sue condizioni di salute, drasticamente peggiorate dopo l’ictus che lo aveva colpito cinque anni prima. Secondo l’atto di citazione inviato la scorsa settimana al fratello Anthony, alla sorella Anouchka e ai tre esecutori, il figlio minore "intende ottenere l’annullamento di tali atti, poiché il signor Alain Delon non possedeva più il necessario discernimento" per prendere tali decisioni in seguito all'ictus. Il testamento che Alain-Fabien vorrebbe annullare, risalente al 2022, attribuisce alla sorella Anouchka l’eredità esclusiva dei diritti sul film del 1963 'Il Gattopardo', in cui Delon recitò accanto all'attrice italiana Claudia Cardinale, e contesta una decisione di febbraio 2023 che le assegnava il 51% della società incaricata di gestire l’immagine e i diritti di marchio del padre. Otto mesi prima della morte dell’attore, il suo stato di salute era peggiorato al punto che un tribunale francese lo aveva posto sotto tutela rafforzata per cinque anni. L'avvocato Ayela ha dichiarato di sperare in una mediazione tra i fratelli, sostenendo che il padre "non avrebbe voluto che i suoi figli si facessero la guerra sul testamento", e sostenendo di essere fiducioso sul fatto che si troverà un accordo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)