10eLotto, nel Ragusano colpo da 31mila euro con un 5 Doppio Oro

Festa in Sicilia grazia al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso del 9 settembre in via Roma a Vittoria, in provincia di Ragusa, è stato centrato un colpo da 31mila euro con un 5 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,7 miliardi di euro dall’inizio del 2025.
