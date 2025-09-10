Salute

10eLotto, nel Ragusano colpo da 31mila euro con un 5 Doppio Oro

Redazione 3

10eLotto, nel Ragusano colpo da 31mila euro con un 5 Doppio Oro

Mer, 10/09/2025 - 11:22

Condividi su:

Festa in Sicilia grazia al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso del 9 settembre in via Roma a Vittoria, in provincia di Ragusa, è stato centrato un colpo da 31mila euro con un 5 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,7 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta