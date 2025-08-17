Rientro dalle ferie, traffico intenso sulle strade nissene: la Questura di Caltanissetta invita alla prudenza

Il rientro dalle vacanze estive sta portando a un sensibile incremento del traffico lungo le principali arterie che collegano Caltanissetta con il resto della Sicilia. In queste giornate di metà agosto le strade sono percorse da migliaia di veicoli e la Strada Statale 640 rimane l’asse più delicato: collega il territorio agrigentino e costituisce lo snodo diretto verso l’autostrada Catania-Palermo, risultando inevitabilmente una delle vie più trafficate.

La Polizia Stradale è impegnata sul territorio con pattuglie, posti di controllo e attività di prevenzione. L’attenzione si concentra non solo sulla fluidità della circolazione ma soprattutto sul rispetto delle norme del Codice della strada: dal controllo della velocità all’uso delle cinture di sicurezza, fino al contrasto delle distrazioni legate all’utilizzo del cellulare durante la guida. È noto, infatti, che proprio la disattenzione rappresenta una delle principali cause di sinistri, troppo spesso con conseguenze gravi.

La sicurezza stradale non può essere affidata al caso, ma dipende dai comportamenti di ciascun automobilista. Ogni scelta imprudente, ogni distrazione o eccesso di velocità può trasformarsi in un rischio concreto per sé e per gli altri utenti della strada”.

La Questura di Caltanissetta rinnova quindi agli automobilisti l’invito alla prudenza, ribadendo che il problema non è soltanto la salvaguardia della propria vita ma anche di quella altrui. Un concetto semplice, ma che assume un valore decisivo soprattutto in giornate di traffico intenso come queste, quando le arterie principali della provincia sono messe sotto pressione e ogni errore può avere conseguenze pesanti.

La prevenzione rimane lo strumento più efficace per ridurre gli incidenti e garantire viaggi sereni. Rispettare i limiti di velocità, evitare l’uso del cellulare e mantenere sempre alta l’attenzione sono azioni che ciascun automobilista può compiere per rendere le strade più sicure. La prudenza non è soltanto un dovere personale, ma un atto di responsabilità verso l’intera comunità.