Minaccia i dipendenti di una ditta per riavere l’auto sequestrata, misura cautelare per un giovane

Ha minacciato i lavoratori una ditta che stavano portando la sua auto sequestrata in un parcheggio giudiziario per riavere la vettura. Adesso per un giovane del quartiere Zen 2 di Palermo è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sulla base di un’ordinanza emessa dal gip del capoluogo siciliano ed eseguita dai poliziotti del commissariato San Lorenzo. Deve rispondere di tentata estorsione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. I fatti risalgono allo scorso 29 marzo, quando una pattuglia della Polizia stradale fermò il giovane a bordo di un’auto in via Lanza di Scalea. Dai controlli emerse che era senza assicurazione e senza la patente, mai conseguita, e così per il giovane, giunto alla sua seconda analoga contestazione, scattarono la denuncia e il sequestro del mezzo. L’auto fu affidata ai dipendenti di una ditta, che a bordo di un carro attrezzi, avrebbero dovuta trasportarla in un garage per la custodia giudiziale. Durante il tragitto, però, all’altezza di viale Strasburgo, il mezzo della ditta venne bloccato dal giovane che, dopo essere salito a bordo, danneggiò il carro attrezzi e minacciò i dipendenti, intimando loro di restituirgli l’auto e costringendoli a dirigersi allo Zen. Giunti nel quartiere, però, i due autisti si fermarono davanti la caserma dei carabinieri. E’ stato allora che la rabbia del giovane è esplosa: insieme ad altri cittadini sulla cui identità sono in corso indagini, danneggiò carro attrezzi e auto e solo l’arrivo di pattuglie di rinforzo delle forze dell’ordine consentì di riportare la calma, disperdere i facinorosi e mettere in salvo i mezzi.