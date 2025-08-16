Il finto messaggio della banca e la truffa, restituiti 63mila euro a una pensionata di Ragusa

La Procura di Ragusa ha emesso un decreto di sequestro di un conto corrente postale dove era stata fatta accreditare un’ingente somma di denaro, sottratta a una pensionata, una donna residente a Ragusa, vittima del più classico degli sms di phishing. Il nome del proprio istituto di credito e un messaggio: “Il bonifico da 4.900 euro dal tuo c/c è stato disposto. Se non hai eseguito tu l’operazione telefona subito al numero…” avevano fatto scattare la truffa. Spaventata l’anziana, infatti, aveva contattato il numero e dall’altro capo del telefono un finto operatore di banca le aveva consigliato cosa fare per mettere a sicuro i propri soldi, i risparmi di una vita di una pensionata pubblica. Incalzata dai propri truffatori, la donna è stata convinta a recarsi nella filiale della propria banca per disporre, con un pretesto, un bonifico urgente da 63.000 euro, spostando il denaro su un altro conto. A nulla sono valsi i tentativi del personale della banca di dissuadere la donna, continuamente in contatto telefonico con i truffatori che le intimavano di non cedere alle insistenze dei bancari, perché, a loro dire, membri di un’organizzazione criminale interna all’istituto di credito e dedita al prelevamento coatto delle somme dei propri correntisti. Rincasata poco dopo l’operazione, la pensionata, assalita da un dubbio, ha telefonato ai carabinieri cercando di parlare con un militare che, pochi minuti prima, si era presentato come collaboratore del servizio bancario, incaricato di fornire ausilio qualificato alla clientela, facendo un’amara scoperta: non esisteva alcun carabiniere con quel nome. E’ stato allora che la vittima ha compreso di essere caduta in una trappola e ha denunciato tutto ai carabinieri. Le indagini, immediatamente scattate, hanno permesso di congelare la somma accreditata sul nuovo conto, che è stata sequestrata e restituita alla vittima. Le indagini proseguono per accertare chi si celi dietro all’intestatario del conto corrente postale incriminato.