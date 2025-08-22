Giorgio Mulè(FI): ” Io candidato governatore in Sicilia? Non escludo nulla nella vita”

“Io non escludo nulla nella mia vita, se non diventare tifoso della Roma”. Lo dice il vice presidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Giorgio Mulè, in una intervista alla Tgr Rai Sicilia, rispondendo alla domanda se escluda una sua candidatura a presidente della Regione Siciliana. “Vorrei rassicurare tutti: sono una persona che è stata già molto, molto appagata dalla vita, molto appagata da quello che faccio – aggiunge -. Dopo di che sono figlio di questa terra, orgogliosamente figlio di questa terra e farò tutto quello che questa terra mi chiederà di fare sia all’interno del partito, di Forza Italia, della coalizione, sia comunque a livello personale perché questa è la mia terra e per la mia terra si fa qualsiasi cosa”.