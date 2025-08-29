Due treni straordinari per la partita Palermo-Frosinone, Aricò: “Collaborazione Regione-Trenitalia per favorire tifosi”

Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, ha attivato due treni straordinari fra le stazioni di Palermo centrale e aeroporto per facilitare la mobilità dei tifosi che assisteranno alla partita con il Frosinone, in programma domani allo stadio Renzo Barbera. In particolare, dalla stazione centrale alle 22.42 partirà un treno diretto a Palermo aeroporto, che effettuerà tutte le fermate. Da Palermo Aeroporto, invece, la partenza è prevista alle 23.59, con fermate a Carini, Capaci, Isola delle Femmine, Francia, De Gasperi, Notarbartolo, e arrivo a Palermo Centrale alle 0.44. I due treni straordinari, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, consentiranno così il rientro dopo la partita a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa per raggiungere lo stadio “Renzo Barbera”. I treni straordinari non saranno visibili sui canali di acquisto di Trenitalia, pertanto il biglietto potrà essere acquistato presso il personale di assistenza. “Con l’attivazione dei treni speciali riproponiamo, grazie alla disponibilità di Trenitalia – ha commentato l’assessore regionale alla Mobilità e alle infrastrutture, Alessandro Aricò – quella che è diventata una prassi in casi come questi, per consentire a tantissimi tifosi di viaggiare in sicurezza e senza la necessità di utilizzare l’auto privata, evitando i disagi che ne derivano. Fino a oggi, la risposta degli utenti ai convogli straordinari istituiti su richiesta della Regione Siciliana in occasione di eventi di grande richiamo ha dimostro che la sinergia e la collaborazione con Trenitalia funziona al meglio, sempre nell’interesse dei viaggiatori”. (ANSA).