Dalla fierezza del papà per due figli in divisa al dolore più grande, Caltanissetta piange Mario Sicilia. Il ricordo dell’Arma dei Carabinieri: “Lascerà un vuoto incolmabile”

«Dopo tanti sacrifici e molta determinazione, avete raggiunto una tappa importante della vostra vita. E poi, vedere in uno sguardo la vostra complicità, la soddisfazione e l’orgoglio di indossare la divisa mi regala tante soddisfazioni». Così, nel 2022, Giuseppe Sicilia celebrava sui social un momento speciale: i suoi due figli, Mario in divisa da carabiniere e Salvatore in divisa da poliziotto, uniti dallo stesso spirito di servizio allo Stato.

Oggi, quella famiglia simbolo di dedizione e senso dello Stato è piegata da un dolore immenso. Commozione e cordoglio di un’intera città per la morte di Mario Sicilia, 32 anni, rimasto vittima questa mattina di un tragico incidente stradale a Mantova, dove prestava servizio dal 2020. La notizia, giunta in poche ore a Caltanissetta, sua città d’origine, ha profondamente scosso la comunità, dove la famiglia è molto conosciuta e stimata, in particolare il padre Giuseppe, funzionario dell’Asp e volto noto in Città.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Mantova, in una nota ufficiale, ha espresso vicinanza alla famiglia: «Dai commilitoni viene ricordato come un ragazzo straordinario, sempre disponibile, allegro e cordiale. Era un punto di riferimento per tutti i colleghi, specie per i più giovani. Lascerà un vuoto incolmabile».

Sui social, intanto, si moltiplicano i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto. Amici increduli, colleghi e conoscenti stanno condividendo ricordi e parole di vicinanza, sottolineando la passione con cui Mario svolgeva il suo lavoro e la sua capacità di legare con tutti.

Avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 18 dicembre. Lascia la compagna e una bambina di appena due anni. Una famiglia giovane, spezzata da una tragedia improvvisa, che oggi piange un marito e un padre premuroso, oltre che un servitore dello Stato. Un dolore che va ben oltre i confini della città, unendo in un unico abbraccio colleghi, amici e concittadini.