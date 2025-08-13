Caltanissetta, migliaia di messaggi in un abbraccio social al carabiniere Mario Sicilia. Sabato 16 agosto i funerali in Cattedrale

CALTANISSETTA – Migliaia di messaggi, ricordi e parole di affetto hanno invaso i social network nelle ultime ore, trasformandosi in un grande e commosso “abbraccio virtuale” alla famiglia di Mario Sicilia, il carabiniere 31enne originario di Caltanissetta tragicamente scomparso ieri lunedì 12 agosto in un incidente stradale a Mantova, dove prestava servizio.

Un’ondata di vicinanza che ha travolto i familiari, in particolare il padre Giuseppe – “Peppe” Sicilia – figura conosciuta e stimata in città, ma anche la mamma, la moglie e la figlia di appena due anni, rimaste improvvisamente senza il loro caro. In tanti hanno condiviso ricordi personali, foto e aneddoti, dipingendo l’immagine di un giovane stimato, sempre sorridente e pronto a tendere una mano.

Anche il Comando provinciale dei Carabinieri di Mantova ha espresso cordoglio, ricordando Mario per “le elevate qualità morali e umane” e per il suo “forte senso del dovere” dimostrato in servizio.

I funerali saranno celebrati sabato 16 agosto alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria la Nova, la cattedrale di Caltanissetta. La camera ardente sarà allestita presso la sala del commiato Sciarrino, in via degli Angeli n. 208, nelle ore precedenti alla cerimonia.

La città si prepara così a rendere l’ultimo saluto a un giovane che, con la sua vita e il suo lavoro, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto.