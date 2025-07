Turista ferita nella Riserva dello Zingaro, intervenuto elicottero dell’Aeronautica Militare

Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ri-cerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Trapani, è intervenuto ieri pomeriggio per recuperare una donna traumatizzata presso la Riserva Naturale dello Zingaro (Trapani), insieme a un team del Soccorso Alpino e Speleologico. La missione è stata coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che ha disposto il decollo dell’elicottero su ri-chiesta del Soccorso Alpino. L’equipaggio è decollato alle 16:30 per dirigersi verso il campo sportivo di Castellammare del Golfo, dove ha prelevato il team di 2 specialisti del Soc-corso Alpino. Successivamente ha raggiunto la cala della Riserva dello Zin-garo dove era situata la traumatizzata, una donna di 28 anni straniera impos-sibilitata a muoversi.