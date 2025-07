Trapani, bimbo nasce a bordo del traghetto “Catania”: mamma e figlio stanno bene

Parto in nave questa mattina sul traghetto ‘Catania’ della Grimaldi Lines che collega Tunisi con Civitavecchia. Una passeggera ha dato alla luce un bambino durante la navigazione. Nelle operazioni è stata impegnata la Capitaneria di porto di Trapani, sotto il coordinamento della Centrale operativa regionale della guardia costiera di Palermo. La nave, infatti, dopo che era stata esclusa l’evacuazione medica con elicottero a causa delle particolari condizioni della donna, è stata dirottata verso il porto di Trapani. In contemporanea è stato allertato il personale medico del 118 che ha predisposto due ambulanze in banchina, di cui una provvista di incubatrice. Alle 6:45 il traghetto ha ormeggiato a Trapani, presso il molo Ronciglio Est, e la donna con il bambino sono stati affidati alle cure dei medici sottobordo per poi essere trasportati all’ospedale Sant’Antonio Abate. “Mamma e figlio sono in buone condizioni di salute”, assicurano dalla Capitaneria di porto di Trapani.