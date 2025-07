“The Kolors” in concerto a Caltanissetta il 25 luglio: previsti tre bus navetta gratuiti

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta, in sinergia con Tiemme SRLS, ha predisposto un servizio di trasporto continuo e gratuito per agevolare tutti coloro che parteciperanno al concerto dei “The Kolors”, in programma venerdì 25 luglio proprio nel capoluogo nisseno.

Per raggiungere il palco di viale Regina Margherita, infatti, i cittadini e il pubblico accorrente potranno usufruire dei tre bus navetta da 60 posti che già a partire dalle 18:30, fino a cessate esigenze, osserveranno senza sosta il seguente percorso:

Capolinea stadio Pian del lago – V.le S. Candura – P.zza Mons. Garsia (fermata) – via Bloy – via Rochester – Via S. Alessi – Via Cavour – Via Crispi – Via Niscemi (fermata scalinata Ist. Geometri) – Via Vassallo – (fermata bar Bloy) – V.le S. Candura – Capolinea Pian del Lago.

È fortemente consigliato, dunque, lasciare il proprio veicolo nel parcheggio adiacente allo stadio “Marco Tomaselli” (Pian del Lago) o in P.zza Mons. A. Garcia (vicino al Bar Bloy – Mivà Cafè).

“Prevediamo un flusso molto importante di persone, di conseguenza abbiamo ritenuto opportuno istituire un servizio di trasporto continuo e gratuito, utile a evitare la congestione del traffico e a permettere a tutti di raggiungere con facilità il luogo del concerto – ha dichiarato l’assessore agli Eventi e alla Viabilità Toti Petrantoni.

In questo modo è infatti possibile lasciare le auto in ampi parcheggi e allo stesso tempo non percorrere troppa strada a piedi per arrivare in viale Regina Margherita.

Non vediamo l’ora di accogliere i The Kolors, che saranno sicuramente in grado di generare entusiasmo e di far ballare il pubblico di Caltanissetta con i loro ultimi celebri successi che hanno conquistato tutta Italia.