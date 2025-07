Sicilia protagonista con il Lotto, vincite per oltre 75mila euro

Sicilia protagonista con il Lotto. Nel concorso di venerdì 11 luglio, come riporta Agipronews, la vincita più alta di giornata arriva da Erice, in provincia di Trapani, con cinque quaterne e una cinquina per un totale di 52mila euro in via Madonna di Fatima, a cui si aggiungono i 14.250 vinti a Rosolini, in provincia di Siracusa, in via Sipione e i 9.500 di Casteldaccia, in provincia di Palermo, in via Allò entrambi con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 717,9 milioni di euro dall’inizio del 2025.