Sicilia, il presidente dell’ARS Galvagno: “Approvazione da parte del CDM della norma sullo Statuto risultato storico per l’Isola”

“L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della norma di attuazione finanziaria dello Statuto siciliano rappresenta un risultato storico per la Sicilia. Dopo 80 anni, la nostra Regione vede finalmente riconosciuto un principio cardine della propria Carta. Grazie alla concertazione avviata dall’esecutivo regionale e alla sensibilità del Governo Meloni, si dà piena attuazione a una norma che potrà esercitare una vera fiscalità di sviluppo a sostegno dell’economia dell’Isola. Ciò attirerà imprese e cittadini europei ed extraeuropei e garantirà agevolazioni fiscali per i pensionati non residenti che vorranno trasferirsi in Sicilia”. Così il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento e plauso al Presidente della Regione, Renato Schifani, per il lavoro svolto, e al Governo nazionale per aver finalmente riconosciuto ai siciliani un diritto negato per troppo tempo. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti per la nostra Regione e apre nuove prospettive per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia”, conclude.