Serradifalco. Confermata al Performare Festival l’ammissione al contributo da parte del Ministero della Cultura

SERRADIFALCO. Il Performare Festival che si svolge a Serradifalco, e che quest’anno celebrerà la sua settima edizione, s’è visto confermare da parte del Ministero della cultura, Dipartimento per le attività culturali, direzione generale spettacolo, l’ammissione al contributo per il triennio 2025-2027. Si tratta, indiscutibilmente, di una grande notizia poiché il Performare Festival, prodotto dall’Associazione “In Arte” e la cui direzione artistica è curata da Simona Miraglia e Amalia Borsellino, costituisce ormai un marchio di qualità, uno degli eventi di punta del calendario nazionale della danza.

Nonostante i tagli che si sono registrati a livello nazionale, il Festival di danza che si svolge a Serradifalco è stato inserito dal Ministero della Cultura tra quelli ammessi al contributo per il prossimo triennio. Una gran bella soddisfazione non solo per l’associazione In Arte, ma anche per tutti coloro che, in queste edizioni, hanno lavorato ad un progetto che s’è rivelato vincente e convincente. Basti dire che “Performare Festival” sarà uno dei tre festival di danza che si svolgeranno in Sicilia assieme a quelli di Siracusa e Capo d’Orlando. Evidentemente Performare Festival, sul piano delle valutazioni tecniche da parte della Commissione consultiva per la Danza del Ministero per la cultura, ha ottenuto consensi tali da confermarne l’inserimento tra i più importanti festival di danza che si svolgono in Italia.

Anche quest’anno Performare Festival proporrà una ricchissima programmazione con danza contemporanea e ricerca artistica, ma anche con spettacoli, workshop e incontri di approfondimento. Il tutto alla presenza di importanti artisti nazionali, internazionali e del territorio con un cartellone ricco di appuntamenti ideato e diretto da Simona Miraglia e Amalia Borsellino del Collettivo SicilyMade.

Quest’anno dal 26 al 31 luglio c’è l’anteprima di Performare Festival che si svolgerà poi dall’1 al 6 settembre dando vita, con le sue performances, le sue residenze creative e i suoi workshop ad un ineguagliabile sintesi tra danza e territorio.