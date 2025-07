San Cataldo, i consiglieri di centrodestra chiedono le dimissioni del Presidente del Consiglio

San Cataldo – I consiglieri comunali di centrodestra Ilenia Cordaro, Rosario Aprile, Bartolo Mangione, Vincenzo Naro e Rosario Sorce hanno diffuso una nota in cui prendono formalmente e sostanzialmente le distanze dal Presidente del Consiglio comunale, chiedendone le dimissioni. Al centro della contestazione, la gestione politica e istituzionale degli ultimi mesi e l’atteggiamento assunto in occasione delle recenti elezioni provinciali.

«Sin dal primo giorno di questa esperienza consiliare – dichiarano i consiglieri – abbiamo operato nel rispetto delle Istituzioni locali, anteponendo il bene della città a qualsiasi posizione di parte». Tuttavia, secondo i firmatari della nota, la giunta avrebbe manifestato costanti difficoltà a livello sia comunicativo che politico, aggravate da una composizione ancora oggi incompleta.

Le criticità – sostengono – si sarebbero riversate anche sul Consiglio comunale, dove non sarebbero mancati momenti di forte tensione politica e personale. In questo contesto, i consiglieri di centrodestra rivendicano di essersi distinti per serietà, continuità e spirito di collaborazione, sostenendo le istanze dell’amministrazione nonostante la perdita della maggioranza già nella prima seduta consiliare, con l’elezione del Presidente del Consiglio.

I cinque consiglieri criticano poi apertamente la decisione del sindaco e di candidarsi alle provinciali con l’appoggio plateale del presidente del consiglio, «disinteressandosi delle dinamiche cittadine» e ignorando la contemporanea candidatura di due esponenti del centrodestra. «Legittima la loro scelta – affermano – ma poco opportuna in questa fase politica, considerata la loro debolezza numerica».

Particolarmente contestato è l’uso della carica provinciale da parte del Presidente del Consiglio per dichiararsi “alternativo al centrodestra”: una presa di posizione che i consiglieri giudicano incompatibile con il ruolo istituzionale ricoperto. «Non tolleriamo che una figura istituzionale eletta anche con le nostre preferenze utilizzi la propria posizione per fare politica di parte contro chi lo ha sempre rispettato».

Alla luce di quanto accaduto, i consiglieri chiedono le dimissioni del Presidente, ritenendo «venuta meno la fiducia». «Nulla di personale – concludono – ma chiediamo rispetto per le nostre richieste. Se vorrà continuare a fare politica di parte, lo faccia da semplice consigliere comunale. E qualora intendesse ricandidarsi, lo faccia senza i nostri voti».