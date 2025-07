Riconosciuto lo stato di emergenza per gli sfollati di Via Redentore: l’on. Michele Mancuso(FI) esprime soddisfazione per l’azione sinergica tra Comune e Regione

CALTANISSETTA – La Giunta Regionale ha ufficialmente riconosciuto lo stato di emergenza per la situazione di Via Redentore, dove lo scorso dicembre numerose famiglie furono costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa di gravi problemi strutturali. Si tratta di un passaggio fondamentale che consente ora l’attivazione di misure straordinarie e fondi regionali per affrontare l’emergenza abitativa e ripristinare la sicurezza nell’area.

A intervenire è l’on. Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, che si è speso sin dal primo momento affinché la Regione non restasse indifferente a una vicenda tanto delicata.

«Ancora una volta il Governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani dimostra attenzione e cura verso la nostra provincia. Questa delibera rappresenta un segnale concreto e importante, che gratifica il lavoro che, ogni giorno, svolgiamo sul territorio» – dichiara Mancuso.

Il parlamentare ha evidenziato il ruolo determinante della sinergia tra politica regionale e amministrazione comunale, guidata dal sindaco Valter Tesauro, sottolineando come l’efficacia dell’azione congiunta abbia portato a un risultato concreto, tangibile e atteso.

«Ringrazio in particolare il sindaco Tesauro – ha aggiunto – per la dedizione e l’impegno dimostrati nel seguire da vicino la questione. È grazie a una collaborazione leale e costante che siamo riusciti a ottenere questo riconoscimento, che segna una vera svolta per le famiglie coinvolte.»

Mancuso ha poi richiamato il valore simbolico e umano di questo atto amministrativo.

«So bene cosa hanno vissuto quei residenti, so quanto hanno sofferto e quanta pazienza hanno dovuto avere. Il provvedimento regionale rappresenta una svolta e dà il via alla seconda fase: quella del ritorno alla normalità, con interventi mirati e soluzioni concrete.»

Una conclusione che per il deputato forzista rappresenta anche un impegno a continuare a camminare accanto alla comunità, con lo stesso spirito di servizio e responsabilità che ha reso possibile questo importante risultato.