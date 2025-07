Palazzo d’Orléans, Schifani riceve il prefetto di Trapani Daniela Lupo

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questa mattina a Palazzo d’Orléans il prefetto di Trapani, Daniela Lupo, in occasione della sua prima visita istituzionale nella sede del governo regionale.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale, a sottolineare la volontà comune di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni nell’interesse dei cittadini e del territorio trapanese . Al termine del colloquio, il presidente Schifani ha donato al prefetto il tradizionale crest in legno e metallo con lo stemma della Regione Siciliana.

«Sono felice di ricevere la dottoressa Lupo – ha detto il presidente Schifani – con la quale c’è stato un lungo e cordiale scambio per iniziare a mettere in campo una proficua sinergia, nel rispetto dei ruoli, per la sicurezza e la valorizzazione del territorio. Certo che, forte della sua esperienza in materia di ordine e sicurezza pubblica, diritti civili, cittadinanza, immigrazione e diritto d’asilo, insieme possiamo lavorare e collaborare efficacemente per il raggiungimento di tutti gli obiettivi comuni a sostegno delle comunità e dei cittadini trapanesi».