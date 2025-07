Italia U21, si accelera per Baldini ct. Nelle prossime ore incontro con Gravina

(Adnkronos) –

Silvio Baldini potrebbe diventare presto il ct dell’Italia Under 21. Il tecnico, 66 anni, reduce dalla promozione in Serie B con il Pescara, ha deciso di non proseguire l’avventura con il club abruzzese e il suo futuro potrebbe presto colorarsi d’azzurro. Baldini è il favorito per diventare il nuovo commissario tecnico degli Azzurrini e nelle prossime ore incontrerà il presidente federale Gabriele Gravina (arrivato questa mattina a Ginevra per assistere alla partita della Nazionale femminile contro il Portogallo, seconda partita delle azzurre agli Europei). Nei giorni scorsi Baldini aveva già incontrato il nuovo ct della Nazionale Rino Gattuso e il capo delegazione Gianluigi Buffon. La federazione ha deciso di puntare su di lui per il post Nunziata, che ha guidato l’Under 21 ai quarti dell’ultimo Europeo di categoria. La ricostruzione parte dal basso. (di Michele Antonelli) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)