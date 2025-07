Delia. Approvata delibera storica: il Comune fissa regole per la presenza istituzionale agli eventi religiosi pubblici

DELIA. Il Comune di Delia ha approvato una delibera che chiarisce il diritto dell’Amministrazione comunale di partecipare ufficialmente agli eventi religiosi importanti per la comunità, anche senza un invito formale da parte di chi li organizza.

<<Si tratta di un atto di chiarezza e rispetto istituzionale – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri. La decisione – ha precisato Bancheri – non interferisce con la sfera religiosa, ma riafferma la funzione pubblica dell’istituzione comunale, garante dell’intera comunità, durante le celebrazioni religiose di rilievo. La presenza del Sindaco, in questi momenti, non è un privilegio né un gesto confessionale, ma un atto di rappresentanza>>.

Il provvedimento, unico nel suo genere per il nostro Comune, prevede la partecipazione anche a cerimonie di altre confessioni religiose presenti sul territorio. L’obiettivo è rafforzare il principio costituzionale di laicità inclusiva e pari dignità tra tutte le espressioni religiose riconosciute e radicate nella vita cittadina.

In genere, la prassi si affida alla consuetudine o agli inviti dei promotori dell’evento religioso. Il Comune di Delia ha deciso di colmare questo vuoto normativo, un ambito, questo, a volte oggetto di tensioni o esclusioni.

Questa non è una battaglia tra istituzioni locali, ha precisato il sindaco Gianfilippo Bancheri, ma al contrario è un gesto che valorizza l’unità e il rispetto reciproco, per costruire un clima di fiducia, rispetto e pari dignità. Vogliamo che l’istituzione sia sempre lì dove la cittadinanza si ritrova, senza dover chiedere permesso”.