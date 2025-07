Corea del Sud, compiono 2 anni le prime due gemelle di panda giganti

(Adnkronos) – Seconda festa di compleanno, con tanto di 'torte' e foto ricordo, per le prime gemelle di panda giganti, nate in Corea del Sud. Hanno compiuto oggi due anni Rui Bao e Hui Bao, 'frutto dell'amore' di mamma Ai Bao e papà Le Bao, che vivono nel Paese. I media cinesi e sudcoreani raccontano del compleanno delle due 'piccole' ospiti di Everland, il parco a tema di Yongin, dove i genitori sono arrivati il 3 marzo del 2016 quando Ai Bao aveva due anni e Le Bao ne aveva tre nell'ambito di un programma della durata di 15 anni con la Cina 'star' della diplomazia dei panda. La primogenita di Ai Bao e Le Bao, Fu Bao, è nata il 20 luglio del 2020 e nell'aprile del 2024 è stata portata in Cina. Poi il 7 luglio di due anni fa sono nate le gemelle Rui Bao e Hui Bao, ricorda il tabloid cinese Global Times. Alla nascita pesavano 180 e 140 grammi e oggi le 'cucciole' superano i 70 chilogrammi, raccontano i media sudcoreani che, come quelli cinesi, pubblicano foto che le immortalano davanti alle 'torte di compleanno', un metro di diametro, rigorosamente a base di bambù e fiori. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)