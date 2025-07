Campofranco. Il 4 luglio Giornata in memoria delle vittime nelle miniere con la tragedia di Cozzo Disi e Serralonga del 1916

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco ha annunciato che il 4 luglio ricorre la Giornata in memoria delle vittime nelle miniere, in particolare della tragedia di Cozzo Disi e Serralonga, avvenuta il 4 luglio 1916, in cui persero la vita 89 minatori tra Casteltermini e Campofranco.

È dovere di una comunità custodire la memoria di chi, con il sacrificio del proprio lavoro, ha costruito la nostra storia e identità. I nomi, i volti e le storie di quegli uomini — molti dei quali giovanissimi — continuano a parlarci oggi, invitandoci a riflettere sul valore della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla dignità di ogni vita umana.

Per tale ricorrenza, l’Amministrazione promuove il convegno “Sicurezza e Memoria nelle Zolfare”, che si terrà venerdì 4 luglio 2025 alle ore 18:30 presso il Museo di Storia Locale in Piazza Crispi. Sarà un momento di riflessione, approfondimento e condivisione, aperto a tutta la cittadinanza.

Invitiamo tutti a partecipare per rendere omaggio a chi ha perso la vita lavorando nelle viscere della terra e per continuare a costruire, nel presente, una cultura del lavoro fondata sulla sicurezza, sulla giustizia e sulla memoria, ha concluso l’amministrazione comunale.