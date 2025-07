Caltanissetta, stallo in Consiglio provinciale: salta la seduta sulle variazioni di bilancio. La minoranza: “Si pensi al territorio, non agli incarichi”

Seduta consiliare deserta, sia in prima che in seconda convocazione, al Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta. A disertare i lavori non è stata l’opposizione, ma lo stesso Presidente Tesauro e i consiglieri di maggioranza, riuniti per ore in una lunga e complessa discussione a porte chiuse nella stanza presidenziale.

Al centro del dibattito, secondo quanto riferiscono i consiglieri provinciali di minoranza Annalisa Petitto, Rosario Carapezza, Gioacchino Comparato, Antonio Cuvato e Basilio Martino, ci sarebbe la proposta di variazione al bilancio che include la costituzione di un ufficio di staff composto da otto figure professionali, con un impegno di spesa stimato in oltre 226mila euro per il solo 2025 e oltre 429mila euro per ciascuno dei due anni successivi.

“Si tratta – osservano i consiglieri – del primo atto politico portato dal presidente Tesauro all’attenzione del Consiglio, ma che non sembra trovare condivisione nemmeno tra i banchi della sua stessa maggioranza, come dimostra l’assenza in aula e il mancato svolgimento della seduta.”

Secondo l’opposizione, la scelta di puntare sull’organizzazione dell’ufficio di presidenza appare poco in linea con le reali priorità dell’ente. “L’Ente – scrivono – soffre da anni la mancanza di personale tecnico, amministrativo e operativo. I concorsi pubblici, già pronti prima delle elezioni, restano fermi. Eppure, l’unico pensiero sembra essere quello di dotarsi di uno staff numeroso e ben remunerato, quando le esigenze più impellenti del territorio rimangono senza risposte.”

Petitto, Carapezza, Comparato, Cuvato e Martino sottolineano che avrebbero voluto affrontare in aula i dettagli della proposta, compreso l’impatto economico e le variazioni sui capitoli di spesa, ritenendo sproporzionato il piano presentato rispetto al quadro complessivo di necessità della Provincia.

“Non può essere questa – affermano – la prima iniziativa di un presidente che si insedia dopo oltre tredici anni di gestione commissariale. Le vere urgenze sono sotto gli occhi di tutti: strade dissestate, viabilità carente, scuole e impianti sportivi che attendono interventi concreti.”

Infine, un auspicio: “Ci auguriamo – concludono – che superata la difficile giornata di oggi, si possa finalmente cominciare a lavorare su ciò che conta davvero, riportando al centro della discussione le esigenze del territorio e delle comunità.”