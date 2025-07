Caltanissetta pronta per il concerto dei The Kolors: attesa alle stelle e piano navette gratuito per la viabilità

Domani, venerdì 25 luglio, sarà una giornata speciale per Caltanissetta. In viale Regina Margherita andrà in scena il concerto dei The Kolors, uno degli eventi più attesi dell’estate, che promette di trasformare il cuore della città in un grande palcoscenico a cielo aperto. I preparativi sono in corso già da oggi, con il montaggio del palco e la predisposizione di tutte le misure logistiche, di sicurezza e viabilità, per garantire un’organizzazione impeccabile.

L’Amministrazione comunale, in sinergia con la società Tiemme SRLS, ha messo in campo un articolato piano di mobilità per agevolare l’arrivo degli spettatori e alleggerire il traffico cittadino. A partire dalle 18:30, saranno attivi tre bus navetta gratuiti da 60 posti ciascuno, che collegheranno in maniera continua l’area di sosta di Pian del Lago con viale Regina Margherita. Il servizio resterà operativo fino a cessate esigenze.

Il percorso delle navette prevede: capolinea allo stadio “Marco Tomaselli”, quindi viale Stefano Candura, piazza Mons. Garsia (con fermata), via Bloy, via Rochester, via Sant’Alessi, via Cavour, via Crispi, via Niscemi, via Vassallo (fermata Bar Bloy), per poi ritornare al punto di partenza.

Agli spettatori è fortemente consigliato di utilizzare i parcheggi adiacenti allo stadio o in piazza Mons. Garsia, per poi usufruire delle navette messe a disposizione gratuitamente.

«Prevediamo un flusso molto importante di persone – ha dichiarato l’assessore agli Eventi e alla Viabilità Toti Petrantoni – e per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno istituire un servizio di trasporto continuo e gratuito. È una soluzione concreta per evitare la congestione del traffico cittadino e consentire a tutti di raggiungere il concerto in modo sicuro e comodo».

Il concerto dei The Kolors, reduci dal successo del singolo “Karma” – in vetta alle classifiche radiofoniche – rappresenta anche un momento di rilancio culturale e di aggregazione per la città. Un grande evento, reso possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti, che domani farà vibrare il centro storico nisseno sotto il segno della musica.