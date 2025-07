Caltanissetta, “La Bella Stagione” con la direzione di Alessandra Falci: il grande teatro riaccende il Rosso di San Secondo

Caltanissetta si prepara ad accogliere una nuova stagione teatrale all’insegna della qualità, della passione e dell’identità culturale. Dal 12 novembre 2025 prenderà il via “La Bella Stagione”, rassegna nazionale diretta da Alessandra Falci, che curerà la programmazione del Teatro Rosso di San Secondo all’interno del progetto “Le Quattro Stagioni del Teatro”, fortemente voluto dal direttore Aldo Rapè.

Un cartellone pensato per restituire al teatro il suo ruolo centrale nella vita cittadina: non solo luogo di spettacolo, ma vero e proprio spazio di condivisione, riflessione e crescita. Alla base c’è un’idea chiara: portare a Caltanissetta la grande prosa nazionale, attraverso riletture contemporanee dei classici della letteratura e del teatro, con regie d’autore, narrazioni ibride e linguaggi che parlano al presente.

«Sono orgogliosa di dirigere questa stagione teatrale nella mia città – afferma Alessandra Falci –. C’è tutto l’amore che nutro per il teatro e per Caltanissetta nell’organizzazione di questo cartellone. Ogni scelta artistica è stata pensata per costruire un dialogo autentico con il pubblico, attraverso la bellezza e la forza della scena.»

Il debutto è previsto per mercoledì 12 novembre con “Il malato immaginario” di Molière, protagonista Angelo Tosto, musiche di Lello Analfino e regia di Salvo Ficarra. Seguirà, il 28 dicembre, l’unica tappa siciliana di “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, con Luca Saccoia e la regia di Lello Serao.

Nel 2026 si prosegue con “Uno, nessuno e centomila” di Pirandello (18 febbraio), interpretato da Primo Reggiani, Francesca Valtorta e Jane Alexander, per la regia di Nicasio Anzelmo. Il 13 marzo sarà in scena “Moby Dick” da Melville, con Moni Ovadia diretto da Guglielmo Ferro. Chiude la stagione “La banda degli onesti”, in programma il 28 marzo, con Alessandro Idonea anche alla regia.

Due gli eventi speciali riservati agli abbonati, entrambi al Teatro “Al Massimo” di Palermo, con servizio pullman dedicato: “A casa tutti bene” (31 gennaio), tratto dal film di Gabriele Muccino, con Giuseppe Zeno, Donatella Finocchiaro e Anna Galiena; e “Non ti pago!” di Eduardo De Filippo (14 febbraio), con Salvo Ficarra e Carolina Rosi, per la regia di Luca De Filippo.

Un altro tassello importante di questa stagione sarà la riapertura della platea con il ripristino delle storiche poltrone del Rosso di San Secondo, un ritorno simbolico al passato che guarda con entusiasmo al futuro.

Il botteghino aprirà il 21 luglio presso il teatro, ma è già possibile prenotare il proprio abbonamento al numero 328.5880889. Il costo parte da 130 euro per i cinque spettacoli in città, mentre la formula completa con i due eventi a Palermo è disponibile a 180 euro. È previsto anche l’utilizzo del Bonus Docenti.

Una stagione che nasce dall’amore per il teatro e per la città, e che si propone come un invito aperto a tutti: tornare a teatro, tornare a emozionarsi insieme.