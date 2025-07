Caltanissetta, il concerto dei The Kolors tra entusiasmo e polemiche sull’audio. La MT Service ha solo gestito le luci e si conferma azienda leader

Il concerto dei The Kolors, andato in scena ieri sera in viale Regina Margherita a Caltanissetta, ha richiamato una folla entusiasta, confermando il successo della scelta dell’amministrazione comunale di puntare su una band che, in questo momento, domina le classifiche musicali. L’evento ha trasformato Viale Regina Margherita in un grande palcoscenico a cielo aperto, con migliaia di spettatori giunti anche da fuori provincia per godersi lo spettacolo.

Nonostante la grande partecipazione e l’energia trasmessa dalla band, sui social, già dalla tarda serata di ieri e nelle prime ore di questa mattina, si è acceso un acceso dibattito sulla qualità dell’audio. Diversi utenti hanno segnalato problemi di ascolto, in particolare a distanza dal palco, lamentando un suono non sempre nitido.

L’allestimento luci della MT Service

Va però sottolineato un aspetto fondamentale: numerosi commenti hanno preso di mira, in maniera ingiustificata, la MT Service di Marco Tumminelli, che invece non ha alcuna responsabilità in merito all’audio del concerto. La ditta si è occupata esclusivamente dell’allestimento luci, curando con professionalità l’impianto scenografico e offrendo un risultato di altissimo livello estetico. L’audio, infatti, era gestito da un’altra azienda, come ribadito dallo stesso Tumminelli in risposta ai numerosi commenti circolati sui social.

È doveroso, quindi, invitare alla cautela chi commenta l’evento, evitando di attribuire responsabilità a chi non ne ha. La MT Service ha dimostrato ancora una volta la propria eccellenza nel settore dell’illuminazione, contribuendo alla riuscita visiva di uno spettacolo che, al di là delle polemiche tecniche, ha riempito viale Regina Margherita di entusiasmo e musica.

Resta, comunque, un malumore diffuso legato al suono, elemento chiave in un concerto, ma si attendono ulteriori chiarimenti per comprendere l’origine delle problematiche riscontrate. Nel complesso, la serata ha confermato la voglia di grandi eventi in città e la scelta dell’amministrazione di puntare su un gruppo di richiamo si è rivelata vincente.