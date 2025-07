Caltanissetta, concerto dei The Kolors: dietro le quinte l’eccellenza del nisseno Marco Tumminelli e della MT Service

CALTANISSETTA – Cresce l’attesa per il concerto dei The Kolors, in programma questa sera alle 21 in viale Regina Margherita. L’evento, tra i più attesi dell’estate nissena, non vedrà protagonisti solo la band e la loro musica, ma anche un’eccellenza del territorio che lavora dietro le quinte per garantire uno spettacolo di altissimo livello: la MT Service, guidata dall’imprenditore nisseno Marco Tumminelli.

Piccolo di statura, ma con una passione “grande quanto un palco”, come recita il vecchio detto “nelle botti piccole c’è il vino buono”, Tumminelli ha trasformato l’amore per il mondo dello spettacolo nella professione della sua vita. Partito con determinazione e tanti sacrifici, è oggi considerato un punto di riferimento nel settore dell’audio, delle luci e dei servizi tecnici per i grandi eventi.

Passione, amore e cura per i dettagli

“Faccio le cose con passione e con amore: sono queste le due caratteristiche che mi contraddistinguono – afferma Tumminelli – e che mi spingono ogni giorno a essere meticoloso nel mio lavoro. L’esperienza è importante, ma senza il desiderio di fare le cose per bene non si ottiene mai il risultato che merita il pubblico.” Una filosofia semplice ma potente, che lo ha reso un professionista apprezzato e ricercato in tutta la Sicilia e oltre.

Questa sera, sul palco e attorno al palco, ci sarà anche una parte viva di Caltanissetta. La città, infatti, esprime attraverso Tuminelli e la sua squadra un talento capace di affiancare una produzione nazionale come quella dei The Kolors, mettendo in campo esperienza, professionalità e passione.

Un professionista al servizio della città

Marco Tumminelli non è solo un imprenditore di successo, ma anche una risorsa sempre disponibile per la sua città. Con la sua consulenza e i suoi servizi ha spesso contribuito alla valorizzazione di eventi e luoghi simbolo di Caltanissetta. Un esempio recente è la straordinaria illuminazione architetturale delle chiese lungo il percorso delle processioni della Settimana Santa, realizzata insieme a un altro appassionato e professionista del settore, Tiziano La Marca. Un’iniziativa che ha esaltato la bellezza del patrimonio storico-religioso locale, regalando ai cittadini e ai visitatori uno spettacolo suggestivo e indimenticabile.

Dieci anni di attività e una passione nata dal teatro

Il 15 giugno 2025 la MT Service ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività. Una storia iniziata nel 2015, quando Marco – appena diciottenne – decise di aprire partita IVA il giorno dopo il suo compleanno, il 15 giugno, compiendo quella che lui stesso definisce “una pazzia che si è trasformata in una splendida avventura professionale”.

Marco Tumminelli non è solo un imprenditore di successo, ma anche una risorsa sempre disponibile per la sua città. Con la sua consulenza e i suoi servizi ha spesso contribuito alla valorizzazione di eventi e luoghi simbolo di Caltanissetta. Un esempio recente è la straordinaria illuminazione architetturale delle chiese lungo il percorso delle processioni della Settimana Santa, realizzata insieme a un altro appassionato e professionista del settore Tiziano La Marca . Un’iniziativa che ha esaltato la bellezza del patrimonio storico-religioso locale, regalando ai cittadini e ai visitatori uno spettacolo suggestivo e indimenticabile.

La passione per questo mestiere affonda le radici negli anni del teatro e dei musical, quando Marco calcava i palchi come attore. «Guardando verso l’alto, osservando luci e scenografie, mi sono innamorato di tutto ciò che stava sopra di me», racconta. Un amore che, anche grazie alle esperienze vissute con il padre nelle attività parrocchiali, è diventato un lavoro a tempo pieno.

Una visione che punta sempre al 10

Marco Tumminelli ha costruito la sua carriera con una filosofia chiara: puntare sempre all’eccellenza. Per lui, nessuno è perfetto e sbagliare è umano, ma puntare al massimo – “al 10” – significa garantire comunque un risultato di qualità. «Quando punti al 10 – spiega – anche con qualche imperfezione arrivi comunque a un 8 pieno, e l’8 è sinonimo di successo».

Per restare all’avanguardia, Tuminelli investe costantemente nella sua formazione e nella conoscenza delle nuove tecnologie. Partecipa a fiere di settore in Italia e in tutta Europa, alla ricerca di strumenti e idee che possano aprire nuovi orizzonti. «Pensare in grande e guardare oltre i propri confini – è il consiglio di Marco – è l’unico modo per crescere davvero in qualsiasi settore».

La firma di Caltanissetta su un grande evento

Questa sera, mentre le luci si accenderanno e la musica dei The Kolors conquisterà il pubblico, non sarà solo un concerto: sarà anche un pezzo di Caltanissetta a risplendere. Attraverso il lavoro silenzioso ma fondamentale di Marco Tumminelli e della sua squadra, la città metterà la sua firma su uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate, dimostrando ancora una volta di saper esprimere eccellenze capaci di brillare oltre i confini locali.