Aggredisce un parente in strada per soldi a Palermo, indaga la Polizia

Un giovane di 25 anni ha colpito alla testa con calci e pugni un parente di 57 anni in via Mariano Stabile a Palermo, davanti alla filiale della banca Intesa. I due erano appena usciti dalla banca quando è iniziata l’aggressione per questioni legale ai soldi depositati nel conto. Il palermitano di 57 anni è rimasto per terra con il volto insanguinato, poi è stato dai sanitari del 118 e ricoverato al Civico. Il giovane di 25, anche lui ferito, è prima scappato, ma poi è tornato indietro e, dopo l’intervento del 118, è stato trasportato al Buccheri La Ferla. (ANSA).