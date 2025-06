Vasto incendio nelle campagne di Santa Caterina: in fiamme macchia mediterranea, abitazioni minacciate

Un vasto incendio sta interessando da alcune ore le campagne di Santa Caterina Villarmosa, in direzione della contrada Deri. Le fiamme, alimentate dal caldo torrido che da giorni attanaglia il Nisseno, stanno divorando ettari di macchia mediterranea e vegetazione varia, minacciando anche alcune abitazioni rurali situate nei pressi dell’area colpita.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e si presentano particolarmente complesse a causa dell’ampiezza del fronte di fuoco. Sul posto è intervenuta la squadra antincendio Sabby 2 del Corpo Forestale, che sta lavorando senza sosta per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

L’intervento segue di appena 24 ore il rogo sviluppatosi nella zona Stazzone di Caltanissetta, dove si era reso necessario anche l’impiego di un elicottero e di un Canadair. Un chiaro segnale di come l’ondata di calore, spinta dall’anticiclone africano “Pluto”, stia mettendo a dura prova il territorio nisseno.

Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, soprattutto nelle aree rurali, e a segnalare tempestivamente ogni possibile principio d’incendio. La stagione estiva è appena iniziata, ma l’emergenza incendi si è già prepotentemente affacciata sul territorio.