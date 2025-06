Una bella storia. La lettera di gratitudine al Commissariato di Niscemi: “Grazie alla Polizia per la professionalità e l’umanità dimostrate”

Una testimonianza di riconoscenza profonda e sincera nei confronti della Polizia di Stato è giunta nei giorni scorsi al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi. A scriverla è stata una donna, vittima di un tentato scippo avvenuto nel mese di aprile, che ha voluto personalmente consegnare una lettera di ringraziamento al Dirigente del Commissariato.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Commissariato di Polizia di Niscemi per l’impegno e la grandissima professionalità dimostrati nelle indagini relative all’episodio di cui sono stata vittima”, scrive la donna, sottolineando la dedizione e la vicinanza degli agenti durante un momento particolarmente difficile. “Grazie ancora per la vostra prontezza, professionalità e per la grande umanità che mi avete dimostrato. Come cittadina sono fiera che il nostro territorio sia presidiato da un corpo di polizia così preparato e impegnato”.

Grazie al lavoro investigativo condotto dagli agenti, l’autore del tentato scippo è stato individuato e denunciato alla Procura della Repubblica di Gela. Un risultato frutto dell’efficace azione di contrasto della Polizia di Stato nei confronti dei reati predatori, e della costante attenzione alla tutela delle vittime.

La lettera rappresenta non solo un gesto di riconoscenza personale, ma anche un segnale di fiducia e stima verso le forze dell’ordine da parte della cittadinanza, confermando il ruolo fondamentale che la Polizia di Stato svolge quotidianamente sul territorio a difesa della sicurezza e dei diritti dei cittadini.