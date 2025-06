Ucraina, il timore di Zelensky: “Ora gli aiuti non diminuiscano per gli attacchi di Israele all’Iran”

(Adnkronos) –

Volodymir Zelensky chiede che i Paesi occidentali che sostengono l'Ucraina non riducano i loro aiuti a causa dell'intervento militare di Israele contro l'Iran. "L'ultima volta che è accaduto è stato un fattore che ha rallentato gli aiuti all'Ucraina", ha spiegato, riferendosi ai raid dello scorso autunno.

Il sostegno europeo sta "rallentando" in un contesto di parziale disimpegno americano sotto Donald Trump, ha denunciato Zelensky. "La coalizione dei volenterosi sta rallentando (…) Questa situazione ha dimostrato che l'Europa non ha ancora deciso da sola se sarà al fianco dell'Ucraina senza gli Stati Uniti". Intanto l'Ucraina ha ricevuto dalla Russia i corpi di altri 1200 cittadini ucraini, nel quadro dell'accordo raggiunto nei negoziati diretti di Istanbul, ha reso noto Kiev. "Secondo Mosca, i corpi sono quelli di ucraini, fra cui dei militari", ha spiegato il Centro di coordinamento per i prigionieri di guerra a Kiev. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)