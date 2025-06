Sinner e un servizio… infuocato: Jannik accende fiammifero con la pallina – Video

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo a Wimbledon 2025. Il tennista azzurro tornerà a giocare dopo la delusione dell'Atp 500 di Halle, dove è stato eliminato al secondo turno da Aleksandr Bublik, poi vincitore del torneo, e dopo l'epica finale del Roland Garros persa contro Carlos Alcaraz. Sinner però, tra un allenamento e l'altro, non si sta facendo mancare qualche momento di svago. I canali social dell'Atp hanno pubblicato oggi un video particolare, in cui si vede il numero uno del mondo partecipare a una nuova challenge. Qui si osserva Sinner, in tenuta d'allenamento, accendere un fiammifero a bordocampo, studiarne la fiamma e poi dirigersi verso la linea di fondo. Dall'altra parte della rete nel frattempo è stato sistemato un altro fiammifero. L'obiettivo per Jannik è quello di accenderlo usando il suo servizio. Non sicuramente un compito facile, che però Sinner svolge senza particolari problemi. La sua pallina infatti oltrepassa la rete, sfiora il fiammifero e lo accende, con l'azzurro che poi arriva dall'altra parte del campo e lo spegne con un sorriso soddisfatto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)