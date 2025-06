Roma, obiettivo Kessié a centrocampo: ostacolo ingaggio

(Adnkronos) –

Franck Kessié nel mirino della Roma. L'ex centrocampista di Atalanta e Milan, oggi all'Al Ahli, è una delle richieste del nuovo allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini al neo ds Frederic Massara, che ha sostituito da pochi giorni Florient Ghisolfi in dirigenza e che è alle prese con le prime trattative di calciomercato. Secondo le ultime news di oggi, mercoledì 25 giugno, il club giallorossi avrebbe avviato i primi contatti proprio con Kessié, che sembrerebbe ben disposto a lasciare l'Arabia Saudita e tornare in Italia. Il centrocampista ivoriano, 28 anni, ha un contratto in scadenza nel 2026, motivo per cui il prezzo del cartellino non dovrebbe superare i 15 milioni di euro. Un investimento contenuto e alla portata della Roma, che però prima deve fare i conti con le cessioni. Entro il prossimo 30 giugno infatti i giallorossi devono mettere a segno circa 15 milioni di plusvalenze per rientrare nei parametri del settlement agreement concordato con la Uefa, in seguito ad alcune violazioni del Fair Play finanziario. Sebbene quindi la priorità sia cedere, i giallorossi si stanno muovendo anche in entrata. L'ostacolo, nella trattativa che porta a Kessié, che riabbraccerebbe Gasperini, tecnico con cui esplose all'Atalanta, è rappresentato dall'ingaggio del giocatore, che in Arabia percepisce circa 12 milioni di euro. Una cifra fuori portata per la Roma.