Rogo a Valderice, gravemente ustionato un anziano

Un anziano ha riportato delle gravi ustioni a seguito di un rogo che ha interessato la zona del Villaggio Rustico, a Valderice, in provincia di Trapani. L’uomo è stato soccorso immediatamente dai volontari della Sos Valderice intervenuti a supporto del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco. È stato quindi immediatamente allertato il 118 tramite le sale operative competenti. Sul posto è giunta un’ambulanza e successivamente un elicottero di soccorso, che ha effettuato l’atterraggio in zona Rio Forgia per il successivo trasporto urgente del ferito a Palermo.