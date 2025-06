Macabra scoperta in centro a Pisa, trovato cadavere nell’Arno

(Adnkronos) – Macabra scoperta nel centro della città di Pisa: un corpo senza vita è stato rinvenuto nelle acque dell'Arno, all'altezza dello Scalo Roncioni, lungo il Lungarno Mediceo. Erano quasi le 15 di oggi quando, tra le operazioni dei volontari impegnati negli ultimi ritocchi per il Gioco del Ponte, la storica sfida che infiamma Pisa ogni anno, qualcuno ha notato qualcosa di insolito. Il corpo, probabilmente maschile, era adagiato nel fiume a pochi passi dal Ponte di Mezzo e dalla Prefettura. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’ambulanza del 118, che hanno portato a termine le operazioni di recupero. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, subito al lavoro cercare di identificare il cadavere.

Non è la prima volta che questa zona del Lungarno Mediceo si tinge di tragedia: un mese fa, infatti, un altro ritrovamento simile aveva già scosso la città Ora, con due casi ravvicinati, gli investigatori stanno scandagliando denunce di persone scomparse in Toscana e oltre. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)