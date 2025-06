Lite nella masseria finisce in tragedia, 17enne morto a Caserta

(Adnkronos) – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua, in provincia di Caserta. Secondo quanto si apprende, una violenta lite a colpi di coltello si sarebbe scatenata nel locale cucina di una masseria e un giovane di 17 anni, forse un lavoratore in nero, è morto subito dopo l’arrivo dei soccorsi. È ricoverato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta anche un altro uomo, mentre una donna – parente del proprietario della struttura – è rimasta ferita. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Capua. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)