Gli chiedono biglietti gratis per il concerto a San Siro, lo sfogo di Lazza: “Non fate i grattoni”

(Adnkronos) – Il prossimo 9 luglio Lazza si esibirà per la prima volta in concerto sul palco dello stadio San Siro, un traguardo che lo stesso rapper ha definito come un coronamento di un sogno. Ma a pochi giorni dal grande evento, il rapper milanese – all'anagrafe Jacopo Lazzarini – si è lasciato andare a uno sfogo sui social. Nel mirino le richieste di biglietti omaggio da parte di fan e conoscenti. "Vai al bar, chiedi un espresso e ti dicono 'oh ma i miei biglietti per San Siro?', vai a prendere la macchina 'oh ma quindi i miei biglietti?'", racconta Lazza in un video. Il rapper cambia tono e aggiunge: "Poi magari mio zio paga, mia suocera paga… e quelli che hanno comprato davvero il biglietto hanno sulla fronte scritto 'stupido'". E con ironia, il rapper alza la voce e guardando dritto nella telecamera dice: "Dai, non fate i grattoni, che ne sono rimasti 16 di biglietti". "Fate i bravi", conclude il rapper con un sorriso, mandando un bacio ai follower. Lo sfogo arriva a pochi giorni del grande debutto del Locura Summer Tour 2025 che porterà Lazza il 9 luglio sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per la prima volta nella Scala del Calcio, un vero e proprio momento di consacrazione, simbolo di un legame indissolubile tra le sue passioni e la sua città. San Siro è molto più di uno stadio: per Lazza è un sogno coltivato da sempre, un luogo iconico che ha segnato a più riprese il suo percorso, a cui ha duramente lavorato affinché si realizzasse. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)