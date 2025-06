Butera. Approvata mozione del presidente del consiglio Tallarita per tutela e valorizzazione del dialetto siciliano e del suo patrimonio linguistico

BUTERA. Alla seduta del consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la mozione -appello per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico siciliano presentata dal Presidente del Consiglio Emilio Tallarita. Quest’ultimo, nell’illustrare il contenuto della proposta da lui presentata al fine di valorizzare il dialetto siciliano, ha spiegato l’importanza e il significato di un appello che punta a conservare, promuovere e valorizzare le radici linguistiche della comunità buterese.

L’assessore Giovanna Donzella ha ben accolto la mozione del presidente del consiglio ricordando che già lo scorso 28 aprile, la scuola media ha portato al cine teatro una rappresentazione per la valorizzazione del dialetto siciliano. Pertanto, l’Amministrazione ha inteso accogliere la proposta ringraziando il Presidente per la sensibilità al tema.

Il consigliere Di Menza, ha sottolineato che il dialetto è l’anima di un popolo, dopo di che ha auspicato che le scuole, Consiglio Comunale e l’Amministrazione facessero più incontri e seminari per dimostrare che la Sicilia è viva e il dialetto non si deve perdere. La proposta del presidente del consiglio è stata accolta all’unanimità con 9 voti favorevoli. Il presidente del consiglio Tallarita ha poi parlato agli alunni presenti in aula dicendo che il dialetto va tutelato e non perso.