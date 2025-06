All’Ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela in funzione sistema informatizzato per la gestione delle code

Presso il P.O. “Vittorio Emanuele” di Gela è entrato in funzione un sistema informatizzato per la gestione delle code per l’accesso al Centro Prelievi e alla Cassa Ticket. Grazie ad un chiosco digitale posizionato all’ingresso della struttura, gli utenti possono ritirare autonomamente un biglietto numerato, scegliendo tra due opzioni:

Sportello 1 per l’accesso al Centro Prelievi

Sportello 2 per le operazioni alla Cassa Ticket

L’obiettivo è rendere l’esperienza del paziente più semplice, ordinata e rapida riducendo le attese e migliorando la qualità percepita dei servizi.

Il nuovo sistema di gestione informatizzata delle code rappresenta solo uno dei tasselli di un ampio progetto di trasformazione digitale del Presidio Ospedaliero di Gela. Il piano prevede il completo cablaggio delle unità operative, la formazione del personale e l’informatizzazione della cartella clinica elettronica, integrata con il Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale.

A questi interventi si affianca una riorganizzazione logistica dei servizi CUP Ticket, Centro Prelievi e ALPI spostati dai locali di Viale Europa all’ingresso principale dell’ospedale, con l’obiettivo di rendere l’accesso più semplice e immediato per tutti gli utenti. A supporto degli utenti, anche due sale d’attesa rinnovate e dotate di display digitali che aggiornano in tempo reale sullo stato delle code.