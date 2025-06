A Castelvetrano l’ultimo saluto a Mery Bonanno

Castelvetrano, nel trapanese, ha dato l’ultimo estremo saluto a Mary Bonanno, 49 anni, uccisa venerdì 6 giugno dal marito nell’androne della propria casa in Via IV Aprile, nel cuore del centro storico di Castelvetrano. L’uomo, Francesco Campagna, 55 anni, infermiere all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dopo averla uccisa si è buttato giù dal terrazzo nel cortile interno. Il Sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz’asta. La comunità è rimasta profondamente colpita dall’accaduto e si è stretta attorno alla famiglia di Giusy. A dare l’ultimo saluto alla donna c’erano amici, parenti o semplici conoscenti che hanno voluto mostrare la loro vicinanza. Un lungo silenzio, tante lacrime ma anche un profondo senso di smarrimento negli occhi di chi osservava impotente il feretro dall’interno che usciva dalla Maria SS. Annunziata (Badia), verso una piazza gremita di gente. Così come richiesto nei giorni scorsi dall’Avvocato Lorenzo Rizzuto, legale della famiglia Campagna, durante l’omelia di Don Randazzo nessun reporter ha effettuato riprese. All’uscita del feretro, fiori bianchi sulla bara di Mary Bonanno e un dolore profondo. Non si conosce ancora la data dei funerali del marito Francesco Campagna.