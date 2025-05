Sommatino. Allo Sport Village 2025 ospite speciale Moreno Torricelli, ex difensore della Juventus e della Nazionale

SOMMATINO. L’attesa per lo Sport Village 2025, manifestazione organizzata da Uniti in Movimento APS, in programma il 7 e 8 giugno presso il Parco Urbano Falcone-Borsellino di Sommatino, si fa sempre più carica di entusiasmo. Dopo il successo dello scorso anno, l’evento si prepara a coinvolgere ancora una volta tutta la comunità con due giornate dedicate a sport, benessere, musica e solidarietà.

Tra le novità di questa edizione, spicca un annuncio che farà felici gli appassionati di calcio e non solo: Moreno Torricelli, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, sarà ospite speciale della manifestazione.

Volto amato del calcio degli anni ’90, Torricelli ha legato il suo nome a una delle Juventus più vincenti della storia, con la quale ha conquistato tra l’altro una Champions League, tre scudetti e una Coppa Intercontinentale. Un simbolo di umiltà e determinazione, protagonista anche con la maglia azzurra agli Europei del 1996 e ai Mondiali del 1998.

La sua presenza darà un tocco speciale all’intera manifestazione, con momenti di incontro e partecipazione che arricchiranno ulteriormente lo spirito sportivo e il valore simbolico dell’evento.

Sport Village non sarà solo corsa: il programma prevede esibizioni di oltre 40 associazioni sportive, attività per bambini, area wellness, show musicali e tanto altro ancora, in un evento pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza e promuovere valori come inclusione, salute e solidarietà.

L’evento si concluderà domenica 8 giugno con due importanti appuntamenti sportivi: la 2ª corsa di beneficenza di 4 Km, aperta a tutti, il cui ricavato sarà interamente devoluto a FASTED Caltanissetta ETS,

e la 1ª edizione della Stra-Sommatino – gara podistica di 8 Km, valida come 5ª tappa del Grand Prix Provinciale Enna-Caltanissetta.

Il conto alla rovescia è ormai partito: Sport Village 2025 promette emozioni, e lo fa con un ospite che ha fatto della passione e dell’impegno la sua bandiera.