San Cataldo. Premio Impastato 2025: il gruppo dei Pupi di Surfaro ha vinto la menzione “Nel cuore dei coralli”

SAN CATALDO. Prestigioso riconoscimento per il gruppo sancataldese dei Pupi di Surfaro. Il gruppo s’è infatti aggiudicato il Premio Peppino Impastato di quest’ anno. Il prossimo 8 maggio alle 21,15 riceveranno il premio Amnesty International Italia, rappresentata dal portavoce nazionale Riccardo Noury, il geografo Franco Farinelli e la cantautrice Giulia Mei. Riceverà la menzione “nel cuore dei coralli” il gruppo dei Pupi di Surfaro.

Questa edizione del premio si svolge in un anno particolarissimo: la ‘guerra mondiale a pezzi’ non accenna a fermarsi, l’economia è scossa dalla corsa ai dazi. Mentre tutto sembra mettere in discussione la globalizzazione, le persone, le imprese e i capitali sono sempre più saldamente interconnessi. In questa aporia abbiamo bisogno di nuove visioni che ci aiutino a comprendere il funzionamento del mondo, che mettano al centro i diritti umani, la dignità delle persone e la tutela dell’ecosistema. Questo è il filo rosso che tiene insieme i premiati di questa edizione, una prospettiva culturale che è anche necessariamente politica.

La premiazione si svolgerà l’8 maggio, alla vigilia dell’anniversario della morte di Peppino Impastato, presso il Cine Alba di Cinisi. Durante la serata, i premiati dialogheranno con Martina Martorano , presentatrice dell’evento, e riceveranno la scultura-radiolina interattiva (riproduce una puntata di “onda pazza”, il programma di radio Aut), ideata dall’artista salernitano Licio Esposito e realizzata da ReMade, laboratorio specializzato in riciclo e bioplastiche, che sarà il premio anche per le future edizioni.