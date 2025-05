San Cataldo. Al 3° Torneo di Risiko trionfa Andrea Kiswarday su Andolina e Sansoni

SAN CATALDO. Mercoledì’ 30 aprile 2025 si è svolto il momento conclusivo del 3° Torneo interno nella luminosa e accogliente sala della Nuova Locanda di San Cataldo – I giocatori appassionati di Risiko! si sono ritrovati in tantissimi per una buonissima pizza tutti insieme, e prima dell’inizio delle partite hanno dato vita ad un piccolo festeggiamento per la conclusione del Torneo, gustando una meravigliosa “RISIKO TORTA!!!.

Ebbene sì, una delle più abili giocatrici del Club si è trasformata in maestra pasticcera e ha dato vita ad una golosissima torta al cioccolato che, manco a dirlo, è andata a ruba senza un fiato, con tanto di bis da parte di alcuni. Il richiamo della Torta ha fatto si che, a sorpresa, dopo vari mesi di assenza dalle plance da gioco, ci sia stato un gradito e accolto ritorno di giocatori che per motivi di studio o di lavoro non hanno potuto seguire l’avvio delle attività del Club ma hanno potuto da subito reimmergersi nell’atmosfera vincente delle partite. Nel corso della serata si sono affacciati per la prima volta nuovi giocatori compresa la piccola Veronica (13 anni), che ha mosso mercoledì sera i suoi primi passi nel mondo dei carretti colorati dimostrando subito che il divertimento non ha età.

Complessivamente 16 giocatori hanno dato vita alla serata conclusiva del Torneo, con la finalissima al centro dell’attenzione e 3 tavoli di amichevoli classificate. La partita di Finale e’ stata giocata con tanta strategia ed equilibrio da tutti e 4 i giocatori al tavolo, ma senza che i dadi abbiano premiato davvero gli attaccanti. Alla fine, anche chi era partito con pochissimi punti in obiettivo in fase di distribuzione iniziale, punto dopo punto ha avuto nella fase finale la sua possibilità di vittoria. Alla fine però, come si sa, i dadi e la fortuna si uniscono alla strategia e premiano uno solo dei giocatori. Vince la finale Andrea Kiswarday (Plasma97 il suo nick di gioco), giocatore di San Cataldo che da ormai quasi 3 anni gioca a Risiko nella Provincia di Caltanissetta dividendosi tra i due Club di Risiko presenti nel territorio, a Caltanissetta l’RCU “Eclettica” e a San Cataldo l’RC “Il Pifferaio”.

Particolarità di Andrea Plasma 97 e che ormai sta vincendo tutti i tornei interni di entrambi i club (siamo al 3° di fila), conquistando le vette delle classifiche del Ranking come miglior giocatore. Al secondo posto si è classificato Massimiliano Andolina, al suo primo Torneo di Risiko ma da subito ha evidenziato le sue capacità strategiche qualificandosi addirittura come finalista diretto al termine della fase di qualificazione. Terzo Classificato Alessio Sansoni (Bluprofondo71) veterano di questo gioco e che, insieme ad altri giocatori, ha dato vita al nascente Club di Risiko di San Cataldo, e quarta classificata Ornella Turco, anche per lei primissime esperienze di Tornei di Risiko ma sta diventando sempre piu’ brava. Ad oggi già 28 giocatori di ogni età hanno preso parte alle attività ludiche organizzate dal Club.

Dopo le premiazioni finali e la consegna dei bellissimi premi preparati per questo Torneo, i giocatori del Risiko Club “Il Pifferaio” si daranno presto appuntamento per due serate di partite di amichevoli classificate prima dell’inizio del 4° torneo interno. Per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club “Il Pifferaio” si può contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel. 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del Club nelle quali sarà pubblicato il regolamento del Torneo e le foto e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.