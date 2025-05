Riesi. Per le Giornate sportive Comune e Scuole insieme all’insegna dell’educazione, della salute e della legalità

RIESI. Una grande sinergia tra il mondo della scuola e l’amministrazione comunale ha dato vita a una settimana di eventi sportivi che ha coinvolto l’intera comunità scolastica riesina. L’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci”, il “Servizio Cristiano – Scuola Monte degli Ulivi” e il Liceo “Carlo Maria Carafa” sono stati protagonisti, in collaborazione all’Amministrazione, di un progetto condiviso all’insegna dello sport, dell’educazione ai valori e della cittadinanza attiva.

Le attività si stanno svolgendo presso il campo sportivo comunale di Riesi, trasformato in un grande spazio di festa, competizione e socializzazione. Il calendario ha preso il via venerdì 23 maggio alle ore 16:00 con la manifestazione “Sport e legalità”, che ha visto scendere in campo gli studenti delle scuole medie, coinvolti in attività sportive e momenti di riflessione sul rispetto delle regole e la cultura della legalità.

A seguire, lunedì 26 maggio, la mattinata è stata dedicata alla seconda tappa del progetto, “Sport e salute”, con un atteso incontro calcistico tra la selezione del Liceo “Carafa” di Riesi e quella della sede di Mazzarino.

Il programma prosegue con entusiasmo: martedì 27 e mercoledì 28 maggio, spazio ai più piccoli con le “Giornate dello sport” dedicate agli alunni della scuola primaria dell’Istituto Carducci e della Scuola Monte degli Ulivi. Giornate pensate per promuovere il gioco, l’aggregazione e il rispetto reciproco attraverso discipline come pallavolo, atletica leggera (corsa e salto agli ostacoli), calcio e il tradizionale tiro alla fune, il tutto in un clima di sana competizione e gioia condivisa.

Soddisfazione espressa da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha creduto fortemente in questo percorso educativo e che per mezzo dell’Assessore allo Sport Giuseppe Ievolella ha dichiarato “Siamo contenti del ripristino e della realizzazione di queste giornate dedicate allo sport, che hanno coinvolto i ragazzi delle scuole della nostra comunità. L’attività sportiva e motoria ha ricadute positive su chi la pratica a qualsiasi età e ne va assicurata a tutti la fruizione nelle strutture apposite. Per i ragazzi, in particolare, lo sport rappresenta un valido strumento di crescita culturale, fisica e sociale, di educazione al rispetto delle regole e alla cura della propria persona. Ringraziamo i Dirigenti degli Istituti e tutti gli insegnanti per aver condiviso il nostro messaggio, per la piena collaborazione e disponibilità alla riuscita della manifestazione. Nuovi eventi dedicati allo sport, saranno presenti nell’imminente programma dell’estate riesina in arrivo.”

Un ringraziamento speciale va anche ai volontari della Croce Rossa Italiana sezione locale di Riesi, per l’importante contributo fornito in termini di sicurezza e assistenza durante tutte le giornate, garantendo lo svolgimento delle attività in piena serenità.

Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni scolastiche, amministrazione pubblica e realtà associative possa generare esperienze significative per le giovani generazioni, promuovendo non solo il benessere fisico ma anche valori fondamentali come il rispetto, la legalità e l’inclusione.