Ranieri: “Somiglianza con papa Leone? L’ho notata, ma vediamo se è romanista…”

(Adnkronos) – La domanda arriva, inevitabile, e Claudio Ranieri sorride in conferenza stampa: "Somiglianza con papa Leone XIV? Me lo hanno fatto notare. Io non ho nessun social, ma ho molti amici che mi hanno mandato di tutto". E ancora: "Il nuovo pontefice è romanista? Bisogna capire se sia vero o no, le voci sono tante". Il tecnico della Roma ha risposto così alle domande su

Robert Francis Prevost

, alla vigilia del big match con l'Atalanta che potrebbe valere la stagione. Ranieri è poi tornato a parlare del prossimo allenatore giallorosso: "Se c'è già? Posso dire che dal giorno in cui mi sono insediato il lavoro è cominciato per riportare la Roma ai piani alti. Ho detto che ci saranno due mercati in cui soffriremo. Ho visto che alcuni allenatori si sono tirati fuori perché la Roma non va in Champions, ma non mi sembra si sia tirato fuori qualcuno. Questo è il massimo che posso dire". Poi, la precisazione sul suo ruolo dopo l'estate: "Il presidente è contento di quello che è stato fatto. Io avrò voce in capitolo e questo è importante. Non sarò l'uomo immagine, ma quello che deve assumersi le responsabilità. Non sono mai stato un uomo immagine, io sono un garante. Il mio cassetto della vanità si è riempito da tempo". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)