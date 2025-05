Milan-Bologna 3-1: vittoria in rimonta per i rossoneri

(Adnkronos) – Vittoria in rimonta del Milan che batte il Bologna 3 a 1. Al primo gol di Orsolini, i rossoneri rispondono con la doppietta di Gimenez che segna al 73esimo e al 92esimo minuto e con il gol di Pulisic al 79esimo minuto. In classifica il Milan sale momentaneamente all'ottavo posto, a -2 proprio dal Bologna che la zona Champions allontanarsi. Mercoledì sera le due squadre si ritroveranno contro per la finale di Coppa Italia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)