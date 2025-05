(Adnkronos) –

Un anziano di 81 anni è rimasto folgorato per mezzo di un suo apparecchio in un terreno di sua proprietà in via delle Selvette a Segromigno in Monte nel comune di Capannori, in provincia di Lucca. Oltre i vigili del fuoco, è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Montecarlo con medico che ha potuto solo constatare la morte dell'uomo. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)