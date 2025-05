LILT Caltanissetta: al via la campagna di prevenzione delle malattie della tiroide per tutto il mese di maggio

In occasione della Settimana Mondiale della Tiroide, che ricorre il 25 maggio, la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione di Caltanissetta, promuove una campagna di prevenzione delle patologie tiroidee, offrendo la possibilità di effettuare una visita specialistica gratuita per tutto il mese di maggio.

I disturbi della tiroide possono manifestarsi con sintomi comuni come stanchezza, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, riduzione della memoria, aumento di peso, stitichezza, intolleranza al freddo, cute secca, capelli fragili e depressione. Segnali spesso sottovalutati, ma che possono indicare un malfunzionamento della ghiandola tiroidea.

Diagnosticare precocemente eventuali noduli tiroidei è fondamentale: il 50–60% della popolazione presenta noduli di piccole dimensioni visibili all’ecografia, mentre solo il 5% presenta noduli palpabili.

I tumori della tiroide, in costante aumento, colpiscono soprattutto le donne: nel 2021, in Italia, si sono registrate circa 12.200 nuove diagnosi, di cui 8.700 riguardanti donne. L’adenocarcinoma papillifero è la forma più frequente e rappresenta circa l’1% di tutte le neoplasie. Tra le donne sotto i 40 anni si tratta del secondo tumore più diffuso dopo quello al seno.

La campagna prevede la visita specialistica gratuita e l’ecografia tiroidea con contributo spese forfettario di € 40,00

Per aderire all’iniziativa è necessario prenotarsi tramite il sito ufficiale della LILT Caltanissetta al seguente link:

https://www.liltcaltanissetta.it/campagna-di-prevenzione

Per informazioni: 📞 3895834116

La prevenzione è un’arma fondamentale per la salute. LILT Caltanissetta invita tutti i cittadini a cogliere questa opportunità per effettuare un controllo mirato e tempestivo.