La segnalazione. Il sen. Pietro Lorefice (M5S): “Fiume Gela avvelenato, siamo di fronte ad una grave contaminazione”

“Ho trovato decine di pesci morti e una persistente patina nera alla Foce del Fiume Gela. Non è la prima volta, ma non può diventare la normalità. Siamo davanti a una grave contaminazione, forse dovuta a scarichi abusivi o reflui non depurati”.

Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S Commissione bicamerale Ecomafie.

” Ho sollecitato – ha aggiunto – l’intervento delle autorità competenti, che si sono attivate, ma ora serve di più: è urgente – ha concluso – individuare i responsabili e avviare tutte le azioni politiche, istituzionali e operative necessarie per restituire a Gela una reale giustizia ambientale.”