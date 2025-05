Kojima Productions annuncia il tour mondiale di Death Stranding 2

(Adnkronos) – Kojima Productions ha annunciato ufficialmente un tour mondiale in occasione del lancio di Death Stranding 2: On the Beach, previsto in esclusiva per PlayStation 5 il 26 giugno 2025. L’iniziativa toccherà dodici città in tutto il mondo, offrendo ai fan l’opportunità di celebrare l’arrivo del nuovo capitolo insieme al team di sviluppo e ad ospiti speciali. Il gioco segna il ritorno di Sam Porter Bridges in un mondo ancora segnato dalla frammentazione, impegnato in una nuova missione per riconnettere l’umanità. Accompagnato da nuovi personaggi, Sam si avventurerà oltre i confini degli Stati Uniti Uniti d’America per affrontare minacce soprannaturali e una domanda esistenziale che incombe su ogni passo: era davvero giusto connetterci? Il tour, denominato Death Stranding World Strand Tour 2, prenderà il via l’8 giugno a Los Angeles e attraverserà città come Tokyo, Parigi, Londra, Seul, Shanghai e Lucca, dove farà tappa a novembre. I dettagli relativi agli eventi specifici in ciascuna località verranno comunicati prossimamente. Death Stranding 2: On the Beach vede il ritorno nel cast di Norman Reedus, Léa Seydoux e Troy Baker, affiancati da Elle Fanning, Shioli Kutsuna e dal regista premio Oscar George Miller. Il progetto conferma inoltre la presenza di collaboratori storici del team, tra cui Yoji Shinkawa alla direzione artistica per i personaggi e i meccanismi, Ludvig Forssell come direttore musicale e Kyle Cooper per la realizzazione dei titoli di apertura. La nuova produzione firmata Hideo Kojima punta nuovamente a superare i confini del videogioco tradizionale, combinando elementi narrativi, visivi e sonori in un’esperienza che fonde avventura, riflessione filosofica e sperimentazione artistica. Un assaggio del nuovo titolo è stato recentemente offerto al pubblico durante un panel speciale tenutosi al SXSW di Austin, Texas, dove Kojima è intervenuto insieme a Norman Reedus, Troy Baker e Woodkid per presentare le ultime novità sul gioco. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)